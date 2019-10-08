Кремль отреагировал на данные о выходе США из договора по открытому небу

В Кремле исходят из того, что официально о планах выхода США из Договора по открытому небу не объявлялось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 8 октября.

Песков отметил, что доверия к информации, публикуемой на страницах американской прессы, в Кремле нет.

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Ранее во вторник председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель сообщил, что Белый дом рассматривает возможность выхода из международного соглашения от 1992 года. По его словам, это принесет пользу только РФ.

О намерении американского президента Дональда Трампа разорвать договор стало известно в августе 2018 года. В оборонном бюджете, который утвердил Трамп, значится пункт о заморозке выполнения условий договора с Россией из-за якобы нарушений с ее стороны. Позже в Вашингтоне эту информацию опровергли.

Договор по открытому небу дает возможность подписавшим договор странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга.

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