Легализацию теневой заработной платы обсудили в Саратове

Федеральную программу по легализации теневой заработной платы обсудили на совещании в Саратове. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России (ФНС) Светлана Бондарчук отметила, что Приволжский федеральный округ, с одной стороны, является одним из ведущих в стране по уровню экономического развития: его доля в ВВП страны составляет 15 процентов, а с другой — темпы поступления НДФЛ и страховых взносов, или «зарплатных платежей» в макрорегионе, существенно отстают от темпов поступления остальных налогов.

Так анализ уровня заработной платы в ПФО демонстрирует, что он опускается не только ниже МРОТ — для России это 11 280 рублей в месяц, но и прожиточного минимума, который в Саратовской области установлен на уровне 8 727 рубля в месяц. Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне, а значит — не работает на развитие экономики регионов. «Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук.

Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения. Так, в Республике Татарстан оно составило 44,8 процента, или 458 миллиардов рублей в 2017 году, а в Саратовской области — 31,5 процента, или 141 миллиард рублей.

«В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, тем не менее обеление экономики идет медленными темпами», — подчеркнула Светлана Бондарчук.

Одним из важных критериев для проведения контрольных мероприятий является выплата работникам заработной платы явно ниже, чем в среднем по отрасли экономики в субъекте России. Когда налоговые органы глубже анализируют деятельность таких компаний, выявляются и иные правонарушения: необоснованное применение налоговых вычетов по НДС, неправомерное включение расходов в состав затрат, учитываемых при определении налогооблагаемой прибыли компании.

Сведения о выявленных нарушениях трудового законодательства о минимальном размере зарплаты налоговые органы передают в инспекции по труду и занятости для проверки и привлечения недобросовестных работодателей к административной ответственности.

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стерлюхин сообщил, что проблема оптимизации расходов на оплату труда в регионе особенно актуальна. Область занимает 13-е место в ПФО и 73-е в России по уровню средней зарплаты. Как результат —невысокие поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет региона. Он также рассказал, что к 2024 году планируется повысить размер заработной платы не менее чем на 63 процента к уровню 2019 года, обеспечив ежегодный темп ее роста на 10 процентов. При этом будет активно вестись работа по легализации расходов на оплату труда.

