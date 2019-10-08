Истязавший ребенка электроошейником и иголками россиянин отправится в тюрьму

Бизнесмена Юрия Юдина, который жестоко обращался с сыном сотрудницы, приговорили к реальному сроку вместо условного. Об этом сообщил телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Юдина приговорили к четырем годам колонии, его взяли под стражу в зале суда.

В июне 2019 года бизнесмена приговорили к четырем годам лишения свободы условно за истязание сына сотрудницы его организации. По версии следствия, 45-летний основатель компании «ITM Холдинг» Юрий Юдин втыкал в руку ребенка иголки, наносил ему удары прутом и применял к нему электронный ошейник для собак, который бил мальчика электрическим разрядом. Издевательства продолжались с 2014-го по 2016 год. На момент, когда они начались, ребенку было пять лет.

Издание «Между строк» публиковало кадры, на которых видно, как Юдин надевает на ребенка электроошейник, дает ему пульт управления и заставляет «наказывать себя» за отсутствие успехов в айкидо. От ударов током он выгибается и всхлипывает. На другом видео бизнесмен, используя методы психологического давления, вынуждает мальчика положить руку на стол, а сам берет нож и начинает давить его острием на кисть ребенка. Еще в одной записи показано, как Юдин наносит несколько ударов деревянной палкой по ягодицам мальчика на глазах у других детей.

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