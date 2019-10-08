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Кремль ответил на слова Лукашенко о конфликте России и Украины в Донбассе

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Александр Лукашенко

Конфликт в Донбассе является внутриукраинским, Россия не является его участницей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Представитель Кремля добавил, что важно помочь Киеву справиться с урегулированием ситуации на юго-востоке страны.

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит от переговоров между Киевом и Москвой. «И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины», — подчеркнул Лукашенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота. Киев обвиняет Россию в причастности к конфликту, Москва указывает на голословность обвинений. Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для взаимодействия контактной группы представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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