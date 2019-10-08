Пеликан пытался спасти мертвого друга и растрогал детей в зоопарке

В зоопарке Сингапура пеликан пытался спасти мертвого друга и до слез растрогал детей. Об этом сообщает The Sun.

Посетители наблюдали печальную картину, произошедшую в водоеме с пеликанами. Одна птица пыталась спасти вторую, поддевая клювом ее безжизненную шею. Однако пеликан плавал в воде и не подавал признаков жизни.

Один из родителей нашел сотрудника зоопарка и сообщил об инциденте. По словам посетителей, работник подошел только через десять минут и вытащил мертвое животное из водоема. Они возмутились тем, что перед этим не закрыли территорию и не попросили гостей уйти. Британец, сделавший фотографии произошедшего, рассказал, что туристы были растроганы увиденным.

В сентябре сообщалось о ежах, которые облысели из-за закрытия зоопарка. Животных никто не лечил, так как зоопарк лишили финансирования. Потерявших иглы ежей спасли зоозащитники, они отвезли всех животных к ветеринару.

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