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Во Вьетнаме массово казнят наркоторговцев

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Суды во Вьетнаме за один день приговорили к смертной казни 11 человек, обвиненных в распространении наркотиков. Еще троим наркоторговцам предстоит пожизненное заключение, сообщила газета Vietnam Express.

По данным издания, суд города Хошимин осудил на смерть восьмерых членов группировки, ввозившей в страну тяжелые наркотики, в том числе героин. Еще одного их сообщника приговорили к пожизненному заключению. Сообщается, что они использовали для ввоза крупных партий запрещенных веществ порт Дананг.

В тот же день суд в северной провинции Сон Ла приговорил к смертной казни еще троих вьетнамцев-наркодилеров. Двоих их сообщников осудили на пожизненное, еще один получил 18 лет тюрьмы. Известно также, что седьмой член группировки находится в бегах. Дома у одного из преступников нашли героин и амфетамин общим весом более 7,6 килограмма.

Газета сообщает, что случаи контрабанды и распространения наркотиков в стране участились, несмотря на одно из самых жестких наркозаконодательств в мире. Так, смертная казнь предусмотрена за хранение 600 граммов героина или 2,5 килограмма других запрещенных веществ и за распространение 100 граммов героина или 300 граммов других наркотиков.

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