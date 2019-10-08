Лукашенко призвал небольшие страны бросить вызов «великим державам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал небольшие страны заявить о себе. Его слова цитирует БЕЛТА.

Белорусский лидер считает, что неправильно делить государства на большие, средние и малые. «Таких не бывает: все народы великие, даже если это тысяча человек», — уверен он.

Лукашенко подчеркнул, что в современном мире даже большие и сильные страны могут оказаться уязвимыми. В качестве примера он привел Саудовскую Аравию, нефтяные объекты которой были недавно атакованы беспилотниками.

«Нас красиво разделяют, перетаскивают на одну, вторую сторону. И мы теряемся среди этих гигантов. Нам пора бы как-то объединить свои голоса, сказать "великим", что они не такие великие», — считает он.

«Если бы мы смогли объединиться по-настоящему, на какой-то платформе, нас бы услышали. Но опять же: эти "великие" не дают нам, средним и малым государствам, это сделать, потому что великая формула "разделяй и властвуй" пока еще не изжила себя и вряд ли изживет», — добавил Лукашенко.

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Ранее Лукашенко заявил, что многие страны мира, начиная от Скандинавии и заканчивая государствами Африки, следят за успехами его республики и ожидают от нее помощи. «Стоит слово сказать — и сразу пошла волна, начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так, и сяк. Это естественно, потому что Белоруссия стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели», — подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко сообщил, что Белоруссия планирует быть связующим звеном между европейскими и евразийскими интеграционными процессами. Он отметил, что ЕС не заставляет страну выбирать «между Востоком и Западом».

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