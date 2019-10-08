Российский посол в Минске приготовился учить белорусский язык

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил о готовности изучить белорусский язык. Об этом сообщает «Наша Нiва».

В кулуарах форума «Минский диалог», корреспондент издания сказал Мезенцеву, что тот не выглядит человеком, белорусский этап карьеры которого закончится также скоро как у его предшественника Михаила Бабича, и задал вопрос по поводу изучения белорусского языка. «Вот вам моя визитка, оформленная по-белорусски. Много ли вы знаете в Белоруссии послов, которые сделали такие визитки?» — ответил дипломат.

«Я уже попросил поддержки в поиске педагога, который дал бы мне ну каких-нибудь семь уроков белорусского языка, чтобы понять его логику и структуру», — добавил он. Также Мезенцев рассказал, что уважает белорусскую литературу и среди своих любимых белорусских писателей назвал Василя Быкова и Петруся Бровку.

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Также корреспондент задал Мезенцеву вопрос об изменениях в кадровом составе российского посольства и увольнении оттуда людей бывшего посла Бабича. «Идет плановая замена дипломатов, работавших при Бабиче, приезжают новые. Здесь нет противостояния одних кадров другим», — ответил он. Корреспондент уточнил, будут ли они профессиональными разведчиками, на что Мезенцев заявил, что сотрудники разведки при нем в посольстве работать не будут.

Мезенцев был назначен на пост чрезвычайного и уполномоченного посла России в Белоруссии 30 апреля, сразу после отставки Михаила Бабича, который также был специальным представителем президента России. СМИ писали, что решение об отставке Бабича было принято после неоднократных просьб, которые адресовал лично российскому лидеру Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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С момента назначения Бабича на пост посла в августе 2018 года белорусская сторона неоднократно выражала недовольство его деятельностью. В частности, Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

Тем не менее в Кремле сообщали, что Москва была довольна работой Бабича. В МИД России, комментируя его отставку, говорили, что смена посла не указывает на существование кризиса в отношениях двух стран. В Госдуме отмечали, что перед новым послом стоят те же задачи, которые ставились перед Бабичем: углубление интеграции в рамках Союзного государства.

До назначения на должность посла Дмитрий Мезенцев с 2015 года был сенатором от Сахалинской области. До этого он занимал посты генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (2013-2015) и губернатора Иркутской области (2009-2012).

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