Невеста сговорилась с шафером и довела жениха до слез на свадьбе

dailymail.co.uk

Шафер тайно пришел на свадьбу в белом платье и разыграл жениха. Об этом сообщает Daily Mail.

По сюжету свадебного видео планировалось, что невеста подойдет со спины к жениху Билли Ханту (Billy Hunt), а тот обернется и впервые увидит ее в подвенечном платье. Однако девушка решила подшутить над Хантом. Она заранее сговорилась с гостем торжества Пэтом Джонсом (Pat Jones), чтобы тот подкрался к будущему мужу вместо нее и удивил его. Реакцию последнего должен был запечатлеть оператор.

На опубликованных кадрах видно, как Джонса наряжают в белое платье при подготовке к розыгрышу. После этого он подходит по лужайке к Ханту и прикасается к его плечу. Хант оборачивается, и оба друга начинают смеяться и обниматься, после чего жених падает на землю и с трудом пытается подняться, вытирая слезы. «Я плакал. Хотя я думал, что разревусь, когда увижу свою невесту», — описал он свои эмоции.

В конце концов, оператор воплощает первоначальную задумку, и к Ханту выходит его настоящая невеста.

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