Россиянин не смог попасть домой и избил семилетнюю дочь

Житель города Назрань в Ингушетии избил семилетнюю дочь, потому что девочка заперла дверь и уснула, из-за чего он не мог попасть домой. Об этом сообщается на сайте управления МВД по республике.
Как отметили в ведомстве, 39-летний мужчина во всем признался. Он пояснил, что «не справился с эмоциями», так как ему пришлось вызывать специализированные службы, чтобы попасть в квартиру.
Ранее в Instagram-аккаунте ingushetia-pravda появилось видео ребенка с многочисленными синяками на теле. Запись сделали неизвестные женщины.
Следственный комитет по республике начал проверку. Девочку направили на экспертизу, до этого семья не состояла на профилактическом учете.
В июле в Назрани госпитализировали четырехлетнюю Аишу, на теле девочки было множество ушибов и следов от ожогов, нанесенных ее теткой. Рентген показал старые переломы ребер и обеих рук. В результате девочке ампутировали кисть и часть предплечья правой руки. 18 сентября Аиша встретилась с матерью. Суд не лишил мать Аиши родительских прав.