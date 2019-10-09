Россиянин не смог попасть домой и избил семилетнюю дочь

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Житель города Назрань в Ингушетии избил семилетнюю дочь, потому что девочка заперла дверь и уснула, из-за чего он не мог попасть домой. Об этом сообщается на сайте управления МВД по республике.

Как отметили в ведомстве, 39-летний мужчина во всем признался. Он пояснил, что «не справился с эмоциями», так как ему пришлось вызывать специализированные службы, чтобы попасть в квартиру.

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Ранее в Instagram-аккаунте ingushetia-pravda появилось видео ребенка с многочисленными синяками на теле. Запись сделали неизвестные женщины.

Следственный комитет по республике начал проверку. Девочку направили на экспертизу, до этого семья не состояла на профилактическом учете.

В июле в Назрани госпитализировали четырехлетнюю Аишу, на теле девочки было множество ушибов и следов от ожогов, нанесенных ее теткой. Рентген показал старые переломы ребер и обеих рук. В результате девочке ампутировали кисть и часть предплечья правой руки. 18 сентября Аиша встретилась с матерью. Суд не лишил мать Аиши родительских прав.

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