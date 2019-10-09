Лигалайз записался в русофобы

Российский хип-хоп-исполнитель Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом Лигалайз, выпустил клип на социально-политическую композицию «Застой 2.0». Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артиста в среду, 9 октября.

В треке рэпер с иронией заявляет, что ему «пришла пора записаться в русофобы», потому что он решил выступить с критикой положения дел в стране. Лигалайз упоминает, в частности, «армию, что отделяет чернь от тех, кто делит ярды», сталинистов, Елену Мизулину, выборы, «глубинный путь России», актера Алексея Серебрякова и режиссера Кирилла Серебренникова, байкера Хирурга, лозунг «Крым наш», Донбасс, Солсбери и Сирию, а также извинения перед чеченцами. В это время в клипе балерины дерутся с людьми в масках и касках.

В марте Лигалайз выпустил клип в память о друге, музыканте Децле (Кирилл Толмацкий), скончавшемся месяцем ранее в возрасте 35 лет.

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