Жители мексиканского города жестоко наказали мэра за невыполненные обещания

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Мэра мексиканского города Лас Маргаритас — Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса — похитили из администрации, привязали к грузовику и протащили по городу местные жители. Причиной для этого называют невыполненные предвыборные обещания, сообщает El Heraldo de Mexico.

Как отмечает издание, он не реализовал проекты, которые обещал во время выборов: в частности, не организовал ремонт дороги. Группа мужчин с палками ворвалась в здание городской администрации и похитила Эрнандеса. Камеры наблюдения зафиксировали, как грузовик, сзади которого привязан за руки мужчина, едет по улице.

Чиновника освобождали полицейские: в операции приняли участие около 40 сотрудников. В результате, сообщает La Hoguera, пострадали 10 человек, 11 были задержаны. Эрнандес получил незначительные повреждения, ему оказывают медицинскую помощь.

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