Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании. Об этом сообщается на сайте команды.

Дебют бывшего футболиста за новый клуб состоится 13 октября. В заявлении клуба отмечается, что чешский спортсмен усиленно тренировался на льду перед тем, как заключить контракт с командой. Чех проведет в составе «Гилфорда» остаток сезона.

«Это невероятный опыт — после 20 лет профессиональной карьеры футболиста попасть в вид спорта, за которым я любил наблюдать еще в детстве», — заявил 37-летний Чех.

Чех известен по выступлениям за лондонские «Челси» и «Арсенал». В составе «аристократов» он четырежды становился чемпионом Англии. Чех завершил карьеру весной 2019-го.

В 2004-м он стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной команды. В сборной Чехии на его счету 124 матча.

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