Трамп задумал проверять сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность выявлять информаторов СМИ среди сотрудников Белого дома с помощью детектора лжи. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что глава США начал задумываться об использовании полиграфа вскоре после избрания, однако до сих пор помощникам удавалось убедить Трампа в контрпродуктивности данной меры. При этом некоторые сотрудники добровольно прошли тестирование на детекторе лжи, чтобы доказать свою непричастность к утечкам информации.

По данным издания, американский лидер «сравнивал информаторов со шпионами» и размышлял о том, «как наказать их».

Ранее Трамп пожаловался, что с самого первого дня в Белом доме подвергался нападкам со стороны «лживых» СМИ и сторонников «охоты на ведьм».

Президент США неоднократно называл сообщения The New York Time и других не поддерживающих его СМИ «фейк ньюс». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми СМИ, помимо The New York Times, он считает CNN, ABC, CBS и NBC News.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!