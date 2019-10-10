В Грузии загорелся пятизвездочный отель с российскими туристами

В грузинском пятизвездочном отеле Sheraton, расположенном в курортном городе Батуми, произошло возгорание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

На снимках с места происшествия видно, как из башни на последних этажах отеля, идет дым. Согласно информации подписчиков канала, в гостинице есть постояльцы из России. Информация о пострадавших пока не поступала.

В августе в результате пожара в одесском отеле погибли восемь человек. Кроме того, пострадали десять человек. Пожар начался в 01:34 по местному времени в субботу. Его удалось ликвидировать спустя три часа. Очевидцы сообщили, что пожар начался в прачечной отеля. Постояльцев гостиницы эвакуировали.

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