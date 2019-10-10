В «Мутаборе» выступят музыканты из Roots United, «Клуба» и TESTFM

Резиденты трех музыкальных формаций Санкт-Петербурга и иностранные исполнители электронной музыки выступят в московском пространстве Mutabor. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Три сцены заведения займут музыканты из Roots United, «Клуба» и онлайн-радио TESTFM. Вечеринка получила название 59°57' / 30°19' (географические координаты Санкт-Петербурга).

В лайн-апе заявлены такие исполнители, как Function, Энтони Линелл, Broken English Club, Delta Funktionen, Tundra pres. Nomand 2, Textasy, Simo Cell, «Ночной Проспект», Sofia Rodina, Current Call, Chronic Preview и Kalivas.

Мероприятие начнется 19 октября. Билеты на вечеринку можно приобрести на сайте runited.ru.

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