«Пожар» в пятизвездочном отеле в Грузии оказался прочисткой котлов

Дым в отеле Sheraton в Батуми, Грузия, который очевидцы приняли за пожар, возник из-за прочистки отопительной системы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что в пожарную службу города Батуми поступило несколько сообщений с информацией о том, что из башни на последних этажах гостиницы идет дым. В ходе проверки выяснилось, что он появился не из-за пожара, а из-за прочистки котлов отопительной системы в Sheraton.

Ранее появилась информация о том, что грузинский пятизвездочный отель Sheraton, расположенный в портовом городе Батуми, загорелся. На снимках с места происшествия было видно, что из башни на последних этажах отеля идет дым. Также сообщалось, что в гостинице отдыхают постояльцы из России.

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