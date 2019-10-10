Стали известны финалисты премии «Просветитель»

Объявлены имена финалистов премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». Мероприятие прошло в пространстве Art Space в Москве 9 октября.
Финалистами книжной премии стали восемь книг, по четыре в каждой из номинаций.
Номинация «Естественные и точные науки»:
Елена Клещенко «ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации»
Владимир Сурдин «Астрономия. Популярные лекции»
Петр Талантов «Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия»
Михаил Шифрин «100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья»
Номинация «Гуманитарные науки»:
Евгений Анисимов «Держава и топор. Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке»
Ляля Кандаурова «Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику»
Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский «Биография: Венедикт Ерофеев. Посторонний»
Елена Осокина «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина»
Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году почетным президентом компании «Вымпелком» и основателем Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрием Зиминым. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы.