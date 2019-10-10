Стали известны финалисты премии «Просветитель»

Объявлены имена финалистов премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». Мероприятие прошло в пространстве Art Space в Москве 9 октября.

Финалистами книжной премии стали восемь книг, по четыре в каждой из номинаций.

Номинация «Естественные и точные науки»:

Елена Клещенко «ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации»

Владимир Сурдин «Астрономия. Популярные лекции»

Петр Талантов «Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия»

Михаил Шифрин «100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья»

Номинация «Гуманитарные науки»:

Евгений Анисимов «Держава и топор. Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке»

Ляля Кандаурова «Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику»

Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский «Биография: Венедикт Ерофеев. Посторонний»

Елена Осокина «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина»

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году почетным президентом компании «Вымпелком» и основателем Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрием Зиминым. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы.

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