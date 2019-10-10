Бразильский футболист совершил «худший фол века»

Нападающий бразильского мини-футбольного клуба «Коринтианас» Даниэль Баталья во время матча ударил игрока «Сан-Карлоса» Фернандиньо ногой в голову. Видео появилось в Twitter Futsal Profissional Oficial.
Во втором тайме форвард пошел в жесткий стык с соперником, в результате чего Фернандиньо потерял сознание. По информации The Sun, пострадавший игрок был доставлен в больницу, где пришел в себя. Баталью удалили до конца матча. Газета Marca назвала фол бразильца «худшим в XXI веке».
Встреча завершилась победой «Сан-Карлоса» со счетом 4:2.
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