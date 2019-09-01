Испанский футболист установил рекорд века

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс провел рекордное количество матчей подряд в XXI веке. Статистика футболиста представлена изданием El Correo.

Встреча третьего тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» стала для 25-летнего форварда 122-й подряд, проведенной за клуб. До этого рекорд принадлежал вратарю Диего Лопесу, который сыграл в составе «Вильярреала» 121 матч подряд.

Матч между «Атлетиком» и «Реалом Сосьедадом» завершился со счетом 2:0. Уильямс отметился голом на 11-й минуте встречи. «Атлетик», имея в активе семь очков, возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.

Уильямс является воспитанником клуба из Бильбао и выступает за основную команду с 2014 года. В середине августа он подписал с «Атлетиком» новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года. В соглашении указана сумма отступных в размере 135 миллионов евро.

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