Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина — не обслуживающий персонал для проведения внешнеполитического курса США. Прямую трансляцию его брифинга с журналистами ведет на YouTube канал «112 Украина».

При этом он уточнил, что Киев не хочет ничего терять в отношениях с Вашингтоном.

«При всем уважении к США, мы — не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Думаю, что наша независимость в вопросе о выборах только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе, мы не имеем на это никакого законодательного права. Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране», — подчеркнул Зеленский.

В сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльской телефонной беседы Дональда Трампа с Зеленским. Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Такое решение было принято по инициативе Трампа и стало ответом на обвинения американских законодателей, которые считают, что президент США оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!