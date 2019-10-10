«Почту России» в Санкт-Петербурге парализовало

Работа «Почты России» в Санкт-Петербурге парализовало, сообщает «Фонтанка». По ее сведениям, все местные отделения не принимают и не отправляют письма, посылки и переводы из-за сбоя, возникшего при обновлении информационной системы.

В местных отделениях почтового оператора скапливаются очереди, рассказали газете несколько горожан. Никто не может отправить даже обычное письмо, отмечают «Невские новости».

Представители компании в Петербурге подтвердили изданию факт сбоя. Проблема возникла при установке нового программного обеспечения, уточнили в пресс-службе «Почты России». Там также пообещали оперативно устранить сбой.

В начале октября на одной из помоек в Петербурге были найдены документы клиентов «Почты России». В организации «Петербургскому дневнику» сообщали, что это архивные бумаги, датированные 2015 годом, и были выброшены из-за ремонта.

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