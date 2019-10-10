Раскрыт секрет древней эротической рукописи

Ученые Бристольского университета обнаружили старейшие фрагменты французской средневековой поэмы «Роман о Розе», которая была написана в XIII веке. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте учебного заведения.

Неизвестные рукописные тексты были случайно найдены в хранилищах архивного бюро в Вустере (Англия). Фрагменты не очень хорошо сохранились, поскольку использовались в качестве папки или переплета для других документов из-за дороговизны и прочности пергамента. В них рассказывается о встрече поэта и цветка Розы (аллегория возлюбленной), при этом используемые автором метафоры описывают сексуальную связь между любовниками.

По мнению ученых, именно содержание этого отрывка стало причиной того, что страницы были изъяты из поэмы.

«Роман о Розе» представляет собой аллегорическую поэму, написанную на старофранцузском языке. Она состоит из двух частей, одна из которых была написана в 1225-1230 годах, а вторая, повествующая о поиске цветка, — в 1275 году. Главный герой второй части — поэт — просыпается в прекрасном саду и влюбляется в бутон Розы, после чего начинает искать его.

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