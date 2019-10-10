В Ростехнадзоре рассказали о миллионе выявляемых нарушений в год

В год Ростехнадзор выявляет во время проверок промышленных предприятий примерно один миллион нарушений. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По результатам проверок, как отметили в ведомстве, в среднем, в двух тысячах случаях деятельность на производственных участках приостанавливается. «Этот показатель за последние три-четыре года почти не меняется», — завили в Ростехнадзоре. В ведомстве пояснили, что требование о приостановке работы выносится только в случае, если инспекторы выявляют нарушения, непосредственно угрожающие жизни и здоровью граждан. «То есть речь идет о предаварийных ситуациях, таким образом, каждый год мы предотвращаем большое количество происшествий с потенциально смертельными исходами», — подчеркнули в Ростехнадзоре.

По данным Ростехнадзора, в период с 2015 по 2018 годы ежегодное количество аварий на опасных производственных объектах (ОПО) было снижено более чем в 2,5 раза, а число случаев смертельного травматизма на ОПО — почти в три раза. «Спасены сотни жизней. Десятки тысяч работников предприятий избежали получения увечий в результате аварий», — заявили в ведомстве.

В 2014 году Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору перешла на риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. Это позволило с 2015 года в значительной степени сократить количество плановых проверок — в полтора раза. «Сейчас мы сосредоточились на наиболее опасных объектах, где выявляется наибольшее количество нарушений. Именно на эти предприятия мы и воздействуем, поэтому снижение аварийности и травматизма на участках налицо», — сообщили в Ростехнадзоре.

Кроме того, Ростехнадзором разработаны и активно внедряются Система дистанционного контроля и приложение «Электронный инспектор», использование которых предприятиями поможет свести к нулю необходимость выездных плановых проверок. «Система дистанционного надзора позволяет контролировать ситуацию не только на уровне дежурного на предприятии, но и на уровне руководства, которое может отслеживать происходящее на объектах в онлайн режиме», подчеркивают в ведомстве. Внедрение системы и приложения позволит задействовать высвободившийся инспекторский состав только на участках, требующих повышенного внимания.

Переход контрольно-надзорных органов на «умную», риск-ориентированную модель проверок был официально закреплен правительством в августе 2016 года. Ростехнадзор является одним из первых контрольно-надзорных органов, деятельность которого стала регламентироваться законодательством с учетом степени риска и масштаба возможных последствий аварий на поднадзорных объектах.

В настоящее время под надзором Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору находится свыше 172 тысяч ОПО, более двух миллионов объектов, подлежащих государственному энергетическому надзору, 22,4 тысяч гидротехнических сооружений, 180 объектов использования атомной энергии, 2,3 тысяч радиационно-опасных объектов.