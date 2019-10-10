Умер создатель «Петербургских котов»

Российский художник Владимир Румянцев скончался в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 10 октября, сообщили в Музее кошки во «ВКонтакте».

Причина смерти не уточняется. Художнику было 62 года.

Румянцев родился в Череповце в 1957 году. Окончил художественную школу имени Серова и институт имени Репина. Художник получил известность благодаря серии картин «Петербургские коты», передает ТАСС. Он также подарил Музею кошки эмблему.

С 1990 года Румянцев являлся членом Союза художников России.

В сентябре стало известно о смерти мексиканского скульптора и художника Франциско Бенджамина Лопеза Толедо. Ему было 79 лет.