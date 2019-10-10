За объяснившую детям фразу «посадить на кол» воспитательницу вступился академик

Увольнение педагогов из-за любой жалобы родителей приведет к тому, что скоро люди откажутся работать в сфере образования. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

«Я думаю, очень скоро ни один нормальный человек не пойдет работать в детский сад, если каждый раз будут такие репрессии, преследования», — отреагировал он на историю воспитательницы из Ростовской области, которая лишилась работы после того, как во время прочтения сказки «Конек-Горбунок» рассказала детям, что такое «посадить на кол».

Ямбург отметил, что руководство детсада повело себя неадекватно, уволив сотрудницу. По его словам, подобное отношение превращает педагогов в обслуживающий персонал.

Академик рассказал о случае в Музее космонавтики, где ребенок спросил у аниматора, сгорела ли собака Лайка во время полета в космос. В ответ детям сказали, что «она стала героем». Ямбург указал, что ожидать от всех воспитателей такой же находчивости было бы опрометчиво. Он предположил, что ростовской воспитательнице стоило объяснить такую сложную фразу как-то иначе.

Воспитательницу уволили после жалобы родителей, чей ребенок пришел из детского сада домой напуганный объяснением фразы «посадить на кол», которую дети услышали во время чтения сказки. Она сказала воспитанникам, что кол проходит через все тело, и человек умирает. У мальчика начались психические проблемы, тревожность, истерики, появился страх смерти. Суд дважды признавал увольнение законным. В Совете Федерации работникам детских учреждений посоветовали следить за словами при общении с несовершеннолетними.

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