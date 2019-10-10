В Лондоне умер беглый российский банкир

Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне. Об этом несколько участников регионального банковского рынка со ссылкой на ближний круг банкира рассказали порталу Znak.
По информации издания, 61-летний Заводов несколько лет болел, а в последнее время находился в тяжелом состоянии. Точная причина смерти не сообщается. Где пройдут похороны, пока неизвестно.
Уралтрансбанк был одним из известных региональных банков. В основном его сеть работала в Свердловской области. Банк обслуживал местных предпринимателей, пенсионеров и получателей социальных выплат. Владельцем 25 процентов акций был Европейский банк реконструкции и развития, но в 2015 году он продал свою долю компаниям, близким к Заводову.
Как пишет Znak, Агентство по страхованию вкладов, которое ведет процедуру банкротства Уралтрансбанка, со ссылкой на ГУ МВД России по Свердловской области сообщило, что в отношении банкира летом 2019 года было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Вскоре после этого банкир уехал в столицу Великобритании, где у него живет сын, уточняет портал «Ведомости Урал».