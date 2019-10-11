В США показали навигатор «Судного дня»

Навигатор «Судного дня» — высокоточная инерциальная система наведения Advanced Inertial Reference Sphere (AIRS) межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-118A Peacekeeper — являлась вершиной соответствующих технологий времен холодной войны, пишет The Drive.

Американское издание, ссылаясь на книгу Мартина Миллера, посвященную оружию массового уничтожения, напоминает, что, «вместо того чтобы быть установленной на карданной подвеске, [собранная из 19 000 отдельных частей] сфера [AIRS] плавает во фторуглеродной жидкости внутри внешней оболочки».

Подобное решение, согласно The Drive, обеспечило круговое вероятное отклонение (КВО) LGM-118A Peacekeeper, снятой с вооружения в сентябре 2005 года, на 40 метров в отличие от такого же параметра у действующей МБР LGM-30G Minuteman III, который составляет 240 метров.

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Таким образом издание прокомментировало высококачественный снимок AIRS, выложенный в Twitter пользователем atomicarchive.

В июле 2018 года The Drive обратило внимание на ролик Минобороны России, демонстрировавший натурный образец океанской многоцелевой системы «Посейдон», где атаке подверглась авианосная ударная группа во главе с кораблем, построенным по схеме Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR), которые в настоящее время стоят на вооружении только у Китая, Индии и России.

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