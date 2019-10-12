Выступавшая за СССР гимнастка приготовилась к восьмой Олимпиаде в карьере

Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

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Спортсменка подтвердила, что отобралась на восьмую Олимпиаду в своей карьере. На момент старта соревнований Чусовитиной будет уже 45 лет.

Чусовитина попала в Книгу рекордов Гиннесса, так как является единственной гимнасткой, которая приняла участие в семи Олимпиадах. В 1992 году в составе объединенной команды, которую представляли атлеты из стран бывшего СССР, она завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Барселоне.

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За свою карьеру, которая началась в 1990 году, Чусовитина выступала за сборные СССР, Германии и Узбекистана. В составе советской команды она завоевала два золота на чемпионате мира в 1991 году.

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