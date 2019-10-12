Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт и попал на видео

Пассажир опоздал на самолет в московском аэропорту Шереметьево и начал крушить стойку контроля посадки на рейс, которая не пускала его к перрону. Видеозапись опубликовал РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел в терминале B в четверг, 10 октября. На кадрах видно, как рассерженный мужчина ломает аппаратуру ногами и атакует мониторы. Вскоре к нему подбегают сотрудники службы безопасности, один из силовиков пытается его остановить и валит на пол.

В представительстве аэропорта РЕН ТВ сообщили, что дебошира доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте. На него будет составлен административный протокол.

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