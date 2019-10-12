Российский подросток умер после укола врача скорой

Подросток умер в своей квартире в Приозерске Ленинградской области после сделанного врачами скорой помощи укола. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в пятницу, 11 октября, мать вызвала скорую 14-летнему сыну, девятикласснику школы-интерната, из-за внезапно начавшейся у него рвоты. Через полчаса медики приехали и сделали ему укол, после чего подросток перестал подавать признаки жизни. Медики констатировали смерть.

За неделю до смерти школьника выписали из больницы, где он находился с подозрением на гастрит. После обследования диагноз не подтвердился, и 4 октября его отправили домой.

Тело умершего направлено в морг для установления причин смерти.

11 октября в больнице от пневмонии умер 12-летний мальчик из Петербурга, который поехал на отдых в детский лагерь «Артек» в Крыму. Он скончался через несколько часов после госпитализации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!