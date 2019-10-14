Белоруссия заплатит за право подружиться с США

В течение недели Белоруссия заключит договор с американской юридической компанией Crowell & Moring, чтобы та помогла ей добиться признания как страны с рыночной экономикой в США. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства экономики республики.

Нынешний статус государства с нерыночной экономикой позволяет США применять в отношении белорусских товаров ограничительные таможенно-экспортные тарифы. Из-за этого экспорт таких товаров в США оказывается невыгоден производителям.

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В сообщении указывается, что в нынешнем состоянии Белоруссия находится с момента распада СССР. При этом такие страны, как Россия, Казахстан, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния успешно оспорили его.

Министерство уверено, что белорусская экономика уже многие годы соответствует рыночным принципам. А пересмотр статуса становится актуальным в силу развитости белорусско-американских отношений и укрепления деловых связей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию не лишать республику дешевой нефти, объяснив, что иначе республика начнет закупки у других стран, в том числе у США. О потеплении в отношениях Белоруссии и США свидетельствует и визит занимавшего на тот момент пост советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в августе.

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