Раскрыта самая неожиданная одежда кандидатов на собеседованиях

Работодатели, проводившие собеседования с претендентами на должности в своих компаниях, рассказали на портале Reddit о самой неожиданной одежде, которую выбирали соискатели для интервью.

Так, пользователь с ником bindingtoggle11 описал ситуацию, когда женщина пришла на встречу сразу после бассейна в мокром купальном костюме. Ее волосы также еще не успели высохнуть. Несмотря на то, что она хорошо справилась с заданием, работу она не получила.

Соискательница в истории другого интервьюера, зарегистрированного на сайте как pewter_scooter, появилась на собеседовании в бальном платье. Оказалось, что это интервью было первым в жизни девушки, и она переборщила с нарядом. В результате она успешно прошла испытания, и ей сделали предложение.

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Wrong_Answer_Willie заявил, что однажды к нему на работу пришел устраиваться мужчина в растянутых трениках, через которые просвечивало белое нижнее белье. «Когда он наклонился над столом, чтобы вписать свое имя, все увидели его зад», — написал он.

Еще один пользователь ConneryFTW рассказал о женщине, которая пришла на интервью в лосинах телесного цвета, создававших иллюзию, что она голая, и в откровенном топе, из которого торчало кружевное белье. Кроме того, на ней был парик, и от нее дурно пахло. «Она хотела быть терапевтом. Черта с два я ей дал работу», — заключил он.

Потенциальная сотрудница xnormajeanx появилась на собеседовании в такой короткой юбке, что когда она садилась, он увидел ее розовое нижнее белье. Девушке, желавшей стать бизнес-аналитиком, отказали и посоветовали приходить на интервью в деловом костюме.

Сотрудник отдела кадров под ником blueconsuegra поделился опытом общения сразу с несколькими соискательницами. Так, одна молодая девушка пришла в спортивных штанах с надписью про наркотики, другая — в футболке с фразой «Я ненавижу работать», на груди третьей висел огромный золотой кулон «Стерва», а четвертая оказалась стриптизершей, пришедшей на интервью сразу после смены.

В мае эксперты назвали цвет одежды для успешного прохождения собеседования. Выяснилось, что большинство опрошенных считают одежду черного цвета наиболее подходящей для интервью.

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