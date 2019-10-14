Российским авиакомпаниям компенсируют расходы на керосин

Российским авиакомпаниям компенсируют дополнительные расходы на керосин за прошлый год, соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Предполагается, что сумма будет выделена из Резервного фонда, однако объем не называется.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), операционные убытки перевозчиков в прошлом году составили приблизительно 54 миллиарда рублей, в то время как в I квартале 2019 года операционные убытки российских перевозчиков уже составили 45 миллиардов рублей. Это на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го.

В начале сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров объявил, что стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9-10 процентов. Причины роста цен на авиабилеты — резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год и избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте).

По данным Росстата, средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. В ведомстве напомнили, что похожая ситуация наблюдалась в 2008-м на фоне кризиса — тогда рост цен на перелет составил 24,1 процента. После этого в течение десяти лет подорожание колебалось от двух до 19 процентов за тот же период.

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