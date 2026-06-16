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11:14, 16 июня 2026Спорт

Тренер назвал способ превратить пробежку из мучения в удовольствие

Тренер Альминов посоветовал новичкам бегать 15 минут в комфортном темпе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Тренер по бегу Евгений Альминов назвал способ превратить пробежку из мучения в удовольствие. Его слова приводит НСН.

Эксперт рекомендовал новичкам пробежку продолжительностью 15 минут в комфортном темпе. Обязательны разминка перед тренировкой и заминка после нее. После нагрузки человек должен находиться в хорошем настроении и с желанием продолжать заниматься.

При неправильном подходе легко столкнуться с травмами коленей, позвоночника или поясницы. Чаще всего это происходит из-за ошибок в технике бега, неподходящей обуви или отсутствия качественной разминки. Если во время тренировки нарушается техника, появляется неустойчивость в движениях — лучше перейти на шаг и дать организму восстановиться, чем продолжать через силу и рисковать здоровьем.

Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина перечислила правила безопасного бега. В первую очередь необходимо соблюдать правильную технику. Также во время бега необходимо прислушиваться к своим ощущениям.

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