В Москве налетчики на трех машинах со стрельбой ограбили водителя

На юго-западе Москвы произошло вооруженное нападение на автомобилиста. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, неизвестные на трех машинах перекрыли дорогу иномарке на Ленинском проспекте, затем несколько раз выстрелили в сторону водителя, избили его и отобрали сумку. В ней находилась крупная сумма — шесть миллионов рублей.

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что выстрелы производились из травматического оружия. Пострадавшего мужчину передали врачам скорой помощи, устанавливается точная сумма причиненного ему ущерба.

По данным источника агентства «Москва», после ЧП в городе ввели план «Перехват». Его отменили, обнаружив на улице брошенный автомобиль нападавших.

Полицейские продолжают поиски злоумышленников, пока известно, что в разбое участвовали шесть человек. Источник РИА Новости уточнил, что их лица были прикрыты масками.

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