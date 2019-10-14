Россиянам раскрыли негативные последствия работы в офисе

Основными неблагоприятными производственными факторами офисной работы названы высокая напряженность труда, профессиональный стресс, ненормированный график труда, неблагоприятные условия рабочей среды в офисах, а также гиподинамия — нарушение функций организма при низкой подвижности. Об этом сообщили в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, передает RT.

Наиболее негативное влияние на здоровье сотрудников офисов оказывает плохое качество воздуха, которое связано с неправильно организованной вентиляцией. Кроме того, недостаточный обмен воздуха возникает из-за напряженной работы с компьютером и большого количества персонала в помещениях.

К опасным последствиям работы в офисе в институте также относятся синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм. Они связаны со стрессовыми ситуациями, низкой соцподдержкой, отсутствием достойного вознаграждения, высокими требованиями и страхом потерять работу. Это приводит к болезням сердца, сосудов и нервной системы. Кроме того, у женщин могут развиться гинекологические заболевания, а у мужчин — нарушиться репродуктивное здоровье.

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Еще одной актуальной проблемой специалисты назвали профессиональное выгорание. Оно влияет не только на качество жизни, но и на качество работы. В институте также напомнили, что офисным работникам каждый час нужно делать гимнастику, ходить, прыгать или разминаться в течение 15 минут. Во время перерывов обязательно надо пить воду или чай, чтобы разгрузить почки и восстановить сосуды. При постоянном стрессе и напряженной работе советуют принимать витамины D, E и магний B6.

Ранее эксперты назвали сферы деятельности, которые оказывают наиболее негативное влияние на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин. Наиболее негативное влияние оказывают на женщин химические факторы. Особый риск представляет работа, связанная с микроорганизмами, — это касается сотрудниц медучреждений, лабораторий, водоочистных сооружений, пищевой промышленности и животноводства. Женщинам также не рекомендуют работать укладчиками-упаковщиками, формовщиками и такелажниками, так как это связано с подъемом тяжестей. На мужское репродуктивное здоровье воздействуют все вышеперечисленные условия, кроме тяжести процесса.

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