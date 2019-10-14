Россиянам напомнили об удвоении зарплаты в праздники

Работодатель обязан платить двойную ставку за работу сотрудника в нерабочий праздничный день или предоставить отгул. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда в преддверии ноябрьских праздников, приуроченных ко Дню народного единства, пишет РИА Новости.

Привлекать сотрудников к работе в выходные и праздники работодатель может только при письменном согласии работника и при наличии письменного разрешения или приказа. Сотрудник по собственному желанию может выбрать, хочет ли он за свою работу получить оплату в двойном размере или предпочтет отгул.

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При выборе в пользу последнего работник может рассчитывать на полноценный выходной вне зависимости от количества отработанных в выходной или праздник часов. В случае сдельной работы труд в праздники также оплачивается в двойном размере. Если работа сотрудника оплачивается по тарифам, то он может рассчитывать на оплату в размере не менее двойной ставки тарифа.

Привлекать работника к труду в выходные или праздники без его согласия можно, например, в случае предотвращения катастроф или производственных аварий, а также таких обстоятельств непреодолимой силы, как эпидемия, наводнение, землетрясение или, например, голод. Также сотрудники могут без согласия привлекаться к работе в выходные и праздничные дни в случаях введения в стране чрезвычайного или военного положения.

Особой категорией сотрудников считаются работники творческих профессий — они могут привлекаться к работе в праздники в особом порядке, который установлен в договоре. Также особые условия для привлечения к работе в выходные и праздники существуют для людей с ограниченными возможностями и родителей таких детей, женщин с маленькими детьми, матерей- и отцов-одиночек, работников, которые ухаживают за больными членами семьи.

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