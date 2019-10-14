Зеленский отсоветовал украинцам «делать картинку» для российских новостей

Президент Украины Владимир Зеленский попросил граждан «не делать красноречивую картинку» с митингов для российского телевидения. Об этом он написал в своем Facebook.

14 октября на Украине отмечается День защитников отечества. На эту дату запланированы несколько протестных мероприятий в связи с подписанием «формулы Штайнмайера» по Донбассу, которую в Киеве многие считают поражением.

Материалы по теме Киев митингует против «формулы Штайнмайера» Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом

Зеленский рассказал, что понимает волнение граждан относительно того, как дальше будет развиваться урегулирование ситуации в Донбассе. «Прошу вас — будьте благоразумными, действуйте в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения», — отметил он.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов в самопровозглашенных республиках.