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Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных

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Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 14 октября.

Отмечается, что медикам не удалось добиться положительной динамики лечения, и у артистки полностью атрофировались мышцы. Ее состояние было признано критическим. Сотрудники центра, в котором находится Заворотнюк, делают все возможное, чтобы она не впала в глубокую кому.

11 октября Mash объявил, что актриса находится в состоянии сопора (угнетение сознания, при котором больной может впасть в кому). Позже в официальном Instagram-аккаунте Заворотнюк появилось сообщение с опровержением этой информации, охарактеризовавшее ее «отвратительной ложью». Несколькими днями ранее стало известно, что артистка попала в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов.

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