Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой

Американская актриса Зои Кравиц утверждена на роль Женщины-кошки в новом «Бэтмене». Об этом сообщает Variety.

Среди кандидаток на роль знаменитой воровки оказались Ана де Армас, Элла Балинска и Эйса Гонсалес.

Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Зои Кравиц известна ролями в таких фильмах, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дивергент», «Наркотик», «Хорошее убийство», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»; сериале «Большая маленькая ложь».

В мае стало известно, что роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна досталась британскому актеру Роберту Паттинсону.

«Бэтмен» будет выпущен компанией Warner Bros. Pictures. Это десятый по счету фильмом из Расширенной вселенной DC. Режиссером и сценаристом фильма выступил Мэтт Ривз.

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