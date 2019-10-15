Поддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок

Турецкого полузащитника гамбургского «Санкт-Паули» Дженка Шахина отстранили от тренировок из-за его политической позиции, сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний футболист опубликовал в Instagram пост в поддержку военной операции Турции на севере Сирии, которая началась на прошлой неделе. Позже публикация была удалена. Болельщики раскритиковали поступок Шахина и потребовали выгнать его из команды за «националистические высказывания, выражающие солидарность с режимом [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и презрение по отношению к гибели курдов», пишет Spiegel.

«Мы выступаем за отказ от любых актов войны — эта позиция вне всякого обсуждения», — говорится в заявлении клуба. Отмечается, что Шахин сможет тренироваться с резервными командами «Санкт-Паули»

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!