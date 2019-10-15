Россиянок позвали управлять Россией

Участие женщин в управленческом конкурсе «Лидеры России» очень важно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Очень важно, чтобы как можно больше женщин участвовало в этом проекте и подавало заявки. Молодые женщины, женщины-управленцы и женщины, имеющие существенный стаж работы — весьма ответственно подходят к участию в конкурсе», — отметила Голикова, третий год подряд выступающая наставником конкурса.

По ее словам, многие конкурсантки прошлых лет переосмыслили свою профессиональную ориентацию и сменили работу. «Очевидно, для них это был новый вызов. Компетенции и возможности, которые представляет конкурс "Лидеры России", для большинства участников — это профессиональный поворот в судьбе», — заключила вице-премьер.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октября 2018-го, — более 227 тысяч человек. За первые десять дней с момента начала регистрации, которая продлится до 27 октября, на третий конкурс заявки подали свыше 100 тысяч человек.

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