В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

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В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами. Об этом сообщает ВГТРК «Башкортостан».

По данным телеканала, Камильджон Турабаев был близким другом семьи. Девочка рассказала все своему молодому человеку Исламеддину, который уговорил мать несовершеннолетней обратиться в полицию. После этого девочку и ее сестер отправили в социальный приют, а мать — в центр временного содержания иностранных граждан.

Девочка записала видео, в котором рассказала, что мужчина шантажировал ее и пугал депортацией матери и исключением сестер из школы. «Я боялась его, но терпела ради семьи», — сказала она.

Турабаева разыскали. Следственный комитет по республике возбудил против него уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее две жительницы Дагестана убили мужчину, который изнасиловал одну из них. Пострадавшая от насилия дагестанка запланировала убийство и обратилась за помощью к родственнице. В той же квартире они связали руки спящему мужчине и задушили его проводом от зарядного устройства для мобильного телефона.

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