В Эстонии внезапно объявили военные сборы

В Эстонии на внеочередные военные сборы Okas («Шип») призвали почти тысячу резервистов. Об этом сообщает местный портал ERR со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

Решение о проведении внезапных сборов военнослужащих резерва было принято во время «телефонного» заседания эстонского правительства. Сообщается, что сборы начинаются 15 октября и продлятся до конца недели. На сборы будут призваны 823 резервиста 61-го батальона тыловой службы, которые обязаны безотлагательно явиться к пункту, указанному в повестке. Из-за неявки без уважительной причины против резервиста может быть возбуждено административное дело о проступке с наложением штрафа, говорится в сообщении коммуникационного бюро правительства.

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Целью сборов Okas в 2019 года является проверка боеспособности подразделения, а также эффективности исполнения приказов командования, начиная с принятия правительством соответствующего решения и заканчивая непосредственно сбором резервистов. «Сборы носят учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет. Задача Сил обороны — обеспечить готовность государства к любым ситуациям, в том числе к таким, вероятность которых достаточно мала», — отмечается в публикации.

В ноябре прошлого года премьер-министр Юри Ратас заявил, что военные учения резервистов станут привычным делом, поскольку они важны для проверки обороноспособности страны. Ранее прошедшие масштабные учения Siil («Еж») выявили проблему своевременной явки на место сбора военнослужащих резерва. Сообщается, что из призванных 6,5 тысячи человек на учения тогда прибыли только 4,8 тысячи военнослужащих запаса.

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