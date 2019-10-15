Россияне потратили на одежду больше обычного из-за холодов

Россияне потратили на одежду за период с июля по сентябрь 2019 года больше денег из-за резкого похолодания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики изучили 22 миллиарда чеков и выяснили, что россияне потратили на одежду на шесть процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. За одно посещение магазина жители России тратили 2,4 тысячи рублей. Чаще всего в списках покупок встречаются джинсы, брюки и рубашки, а также куртки и ветровки. Однако россияне покупали и одежду, не предназначенную для холодов, например платья и футболки.

Также сообщилось о том, в каких регионах больше всего потратились на одежду. Так, в Москве и Санкт-Петербурге за один поход в магазин одежды в среднем тратили 3,3 и 2,8 тысяч рублей соответственно. Жители Сахалина отдавали в среднем по 2,8 тысячи рублей. Самые маленькие суммы значатся в чеках жителей Орловской, Костромской и Новгородской областей, а также республик Марий Эл и Коми, где средняя сумма составила менее 1,2 тысячи рублей.

Аналитики связали увеличение среднего чека на одежду с холодной погодой. Они напомнили, что конец лета в этом году выдался прохладным, а в сентябре резко похолодало.

В октябре россиянам пообещали теплую погоду. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодной аномалии и заверил, что температура в стране будет выше нормы с сентября по март этого года.

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