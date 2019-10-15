Украинскую экономику признали «позитивнее» российской

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП для России в 2019 году с 1,2 процента до 1,1 процента. Для Украины прогноз, напротив, повышен — с 2,7 процента, ожидавшихся в апреле, до трех процентов. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики от организации.

Прогноз на 2020 год для обеих стран остался неизменным: 1,9 процента для России и те же три процента для Украины. В последний раз МВФ понижал российский прогноз в июле этого года.

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Также МВФ ухудшил ожидания по мировому ВВП. В 2019 году рост прогнозируется на три процента — это максимально низкий уровень с момента кризиса 2008-2009 годов. В 2020-м рост ожидается на 3,4 процента.

В сентябре Организация экономического сотрудничества и развития снизила прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентных пункта с 1,4 процента до 0,9 процента. А в октябре Всемирный банк понизил прогноз роста российского ВВП до одного процента.

В августе МВФ подсчитал, что в 2014-2018 годах ежегодный рост ВВП России был в среднем 0,5 процента. Отсутствие санкций и высокие цены на нефть могли бы довести его до 1,7 процента.

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