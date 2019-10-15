Пожилые россияне посоревнуются в плавании

В Казани пожилые россияне смогут принять участие в соревнованиях по плаванию. Об этом сообщается на сайте органов местного самоуправления города.

Соревнования пройдут в бассейне «Триумф». Они приурочены к декаде пожилых людей «Победим вместе». Мужчинам будет предложена дистанция в 50 метров, женщинам — в 25. Кроме того, в бассейне 21 октября пройдет смешанная эстафета, в которой примут участие по четыре человека из каждой команды. Победители и призеры соревнований получат подарки.

Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач нацпроекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Для этого на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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