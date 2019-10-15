Садовод использовала вибратор не по назначению и насмешила коллег

Британский садовод Кристин Уолкден (Christine Walkden) рассказала в прямом эфире, как использовала вибратор для опыления 32 тысяч помидоров. Об этом пишет The Sun.

Уолкден стала одним из приглашенных гостей на радиошоу «Би-би-си», где садоводы-любители задают вопросы специалистам. В ходе обсуждения женщина призналась, что в молодости во время студенческой практики ей приходилось опылять помидоры секс-игрушкой.

«Уверена, это была ваша лучшая работа, — иронично заметила ее коллега Кэти Клагстон (Kathy Clugston). — Не представляю, как вы после этого можете выращивать помидоры». Уолкден поспешно ответила, что это была одна из худших ее работ: «Очень монотонное и скучное занятие. Нужно было день за днем "щекотать" каждое соцветие».

«Вы никогда не задумывались, что персонал мог стоять возле парника и смеяться над вами?» — спросила садовод Пиппа Гринвуд (Pippa Greenwood). Уолкден объяснила, что все происходило на исследовательской базе.

В 2018 году сообщалось, что индийский фермер защищал урожай с помощью плаката порноактрисы. Мужчина объяснил, что овощи постоянно привлекают внимание других жителей деревни и прохожих. По его словам, теперь все взгляды приманивает женщина в красном купальнике, и капуста может спокойно расти.

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