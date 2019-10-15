Роман о Донбассе, полковниках ВСУ и русских офицерах получил премию «Ясная Поляна»

Победителем литературной премии «Ясная Поляна» стал Сергей Самсонов. Его роман о Донбассе «Держаться за землю» получил премию в категории «Современная русская проза». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с торжественной церемонии, которая проходит в Большом театре.

Действие романа Самсонова проходит в донбасском шахтерском городе, который неожиданно для жителей оказывается на линии противоборства двух враждующих сторон. Среди героев книги есть не только шахтеры, но и полковник ВСУ, бывший российский офицер и чиновники министерств. Все они так или иначе влияют на судьбу города.

В номинации «Иностранная литература» премию присудили чилийскому писателю Эрнану Ривере Летельеру и переводчице романа Дарье Синицыной. Событием года названо ток-шоу «Игра в бисер» Игоря Волгина (выходит на телеканале «Культура»).

Премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого. Она вручается за лучшее художественное произведение «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также определяет значительное событие в литературной жизни. В прежние годы лауреатами премии становились Марио Варгас Льоса, Амос Оз, Гузель Яхина и Евгений Водолазкин.

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